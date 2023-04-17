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Новости 18:52

В центре Петербурга прорыв трубы привел к повреждению исторического здания

фото ЗакС политика В центре Петербурга прорыв трубы привел к повреждению исторического здания

В Петербурге стали известны подробности крупной коммунальной аварии, случившейся на 5-й Советской улице накануне вечером.

Как сообщает издание "Бумага", струя кипятка из теплосети подняла в воздух куски асфальта, которые разбили окно в историческом доме №21. По этому адресу располагается доходный дом, построенный в середине XIX века по проекту Алексея Мельникова.

Вода достигала третьего этажа. Досталось также припаркованным автомобилям, которые получили повреждения. В ходе устранения последствий потопа, как написала в воскресенье "Фонтанка", сотрудники экстренных служб переносили людей через улицу на руках.

Обстоятельства инцидента с прорывом трубы изучает прокуратура.


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