ЗакС попросит Госдуму освободить от налогов гранты и субсидии из госбюджета

Петербургский парламент 19 апреля в третьем, окончательном чтении поддержал законодательную инициативу об освобождении от налогов доходов, полученных за счет грантов и субсидий из федерального бюджета, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты предложат Госдуме внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Освободить от налогообложения предлагают гранты, премии или субсидии из региональных бюджетов. Это, по мнению парламентариев, повысит эффективность использования бюджетных средств и поможет при реализации государственных программ.

Ранее стало известно, что Смольный собирается выделить более 10 млн рублей издателям, которые заняты в сфере продвижения патриотического воспитания.

Константин Леньков