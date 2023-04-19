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Новости 10:54

ЗакС попросит Госдуму освободить от налогов гранты и субсидии из госбюджета

фото ЗакС политика ЗакС попросит Госдуму освободить от налогов гранты и субсидии из госбюджета

Петербургский парламент 19 апреля в третьем, окончательном чтении поддержал законодательную инициативу об освобождении от налогов доходов, полученных за счет грантов и субсидий из федерального бюджета, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты предложат Госдуме внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. 

Освободить от налогообложения предлагают гранты, премии или субсидии из региональных бюджетов. Это, по мнению парламентариев, повысит эффективность использования бюджетных средств и поможет при реализации государственных программ. 

Ранее стало известно, что Смольный собирается выделить более 10 млн рублей издателям, которые заняты в сфере продвижения патриотического воспитания. 

Константин Леньков


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