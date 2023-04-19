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Новости 12:34

На Александра Невзорова* завели дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении военных

фото ЗакС политика На Александра Невзорова* завели дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении военных

Прокуратура Приморского района Петербурга изучила содержимое YouTube-канала журналиста Александра Невзорова* и пришла к выводу, что публикуемые там материалы подпадают под административную статью о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Сообщение ведомства приведено в его Telegram-канале.

Во время мониторинга интернет-ресурсов прокуроры наткнулись на канале некоего "репортёра" — имя Невзорова* напрямую не называется — на видеозаписи, в которых содержались уничижительные для россиян, белорусов, священников и военнослужащих вещи.

Как итог, прокуратура завела дело об административном правонарушении. Оно передано на рассмотрение Приморского райсуда.

Напомним, Басманный суд 1 февраля признал Невзорова* виновным в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорил к восьми годам лишения свободы. Причиной этого стали посты в соцсетях журналиста о событиях в Мариуполе и Буче, содержание которых не соответствовало официальной позиции Минобороны.

*Минюст внёс Александра Невзорова в единый реестр иноагентов


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