Обвиняемому в стрельбе по силовику у Гостиного двора добавили статью о покушении на теракт

Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде нахождения в СИЗО в отношении Тиграна Хачикяна, который обвиняется в стрельбе по силовику у Гостиного двора. Кроме того, теперь ему также инкриминируют статью о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ). Информация об этом опубликована в Telegram-канале объединённой пресс-службы городских судов.

Ранее Хачикяну вменяли только статью 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Вину в содеянном мужчина признал. Под стражей ему предстоит пробыть до 23 апреля.

Как полагает следствие, утром 24 февраля, находясь у Гостиного двора, Хачикян не менее двух раз выстрелил в силовика из охотничьего гладкоствольного ружья. Перед этим росгвардеец потребовал от него прекратить нарушение общественного порядка.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в одну из городских больниц. На месте инцидента были также обнаружены коктейли Молотова, два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.