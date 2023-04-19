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Новости 18:45

На дорожную разметку в Петербурге вновь потратят миллиард рублей

фото ЗакС политика На дорожную разметку в Петербурге вновь потратят миллиард рублей

Петербургские чиновники в 2023 году направили на работы, связанные с дорожной разметкой, около одного миллиарда рублей, что повторяет прошлогодние расходы. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Работы начнутся в первых числах мая и охватят свыше 750 тысяч квадратных метров (это более полутора тысяч улиц). Первоочередными адресами стали главные городские магистрали и места проведения предстоящих важных мероприятий: например, Дня Победы, Петербургского международного экономического форума и Дня Военно-Морского Флота.

В комитете также обещают к октябрю обновить разметку на всех пешеходных переходах, находящихся по соседству с образовательными учреждениями.


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