На дорожную разметку в Петербурге вновь потратят миллиард рублей

Петербургские чиновники в 2023 году направили на работы, связанные с дорожной разметкой, около одного миллиарда рублей, что повторяет прошлогодние расходы. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Работы начнутся в первых числах мая и охватят свыше 750 тысяч квадратных метров (это более полутора тысяч улиц). Первоочередными адресами стали главные городские магистрали и места проведения предстоящих важных мероприятий: например, Дня Победы, Петербургского международного экономического форума и Дня Военно-Морского Флота.

В комитете также обещают к октябрю обновить разметку на всех пешеходных переходах, находящихся по соседству с образовательными учреждениями.