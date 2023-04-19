ЗакС и доклад Минюста

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.РуВ Законодательном собрании Петербурга 19 апреля перед депутатами выступил начальник управления Минюста по Петербургу и Ленобласти Сергей Феоктистов. Также парламент решил попросить премьер-министра Михаила Мишустина об усилении охраны аэропорта Пулково с помощью росгвардейцев. В ЗакСе думают, что они смогут защитить взлетную полосу от "перелазов" и "подкопов".

Начальник Главного управления Министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти Сергей Феоктистов выступал в Мариинском дворце впервые. На заседании 19 апреля он рассказал депутатам, что за 2022 год ведомству пришлось проверить на соблюдение закона 2,5 тысячи нормативных актов. Из них 257 документов были законами Петербурга. Остальные - постановления правительства города и распоряжения комитетов Смольного. Таких было 828 и 1 428 соответственно. За прошедший год нарушения нашли лишь в 12 документах. Десять - законопроекты, которые не прошли проверку на соответствие нормам градостроительной деятельности и законодательству в жилищной сфере. Авторами оставшихся двух документов оказались правительство и комитет по образованию.

Отдельно Феоктистов рассказал о взаимодействии ведомства с органами местного самоуправления. За год от муниципалов в Минюст поступило 263 нормативных акта, что в два раза больше показателя 2021 года. Начальник петербургского управления Минюста связал такой рост и изменениями в федеральном законодательстве. Всего сотрудникам пришлось ознакомиться с 11 уставами муниципальных образований. Из них регистрацию смогли пройти только шесть. Частые проблемы, с которыми столкнулись муниципалы: нарушения порядка принятия устава, коррупциогенные составляющие и противоречия положениям Конституции и федеральных законов.

- К сожалению, некоторые муниципалитеты и после отказа в регистрации не спешат приводить свои уставы в соответствие с федеральным или региональным законодательством. К примеру, на сегодняшний день 15 муниципальных образований не пополнили свое наименование словосочетанием "города федерального значения Санкт-Петербург", - рассказал начальник Минюста.

Для муниципалов Минюст пытается максимально упростить процедуру регистрации устава. Для этого даже разработали бот в Telegram, с помощью которого можно отслеживать этапы регистрации документа, а также различные методические рекомендации, рассказал Феоктистов. Он также отметил, что Минюст готов регистрировать уставы в электронном виде. Пока такой возможностью воспользовались четыре муниципалитета: МО "Коломяги", МО "Остров Декабристов", МО "Правобережный" и МО "Купчино".

Представитель ведомства, которое практически каждую пятницу обновляет реестр иностранных агентов, рассказал о работе с некоммерческими организациями. Сейчас в Петербурге действует порядка 9 тысяч НКО: 2,5 тысячи общественных объединений, 500 религиозных организаций, 26 казачьих обществ и 5,7 тысячи организаций в иных формах. Например, благотворительные фонды. Также он упомянул 27 политических партий, зарегистрированных в Петербурге. В скором времени их может стать 26. Недавно Городской суд удовлетворил требование Минюста о ликвидации петербургской ячейки "Парнас".

Феоктистов отдельно отметил, что ведомство продолжит борьбу с организациями, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

- В то же время наши надзорные полномочия будут направлены на профилактику и пресечение противоправной деятельности некоммерческого сектора. С учетом новых внешнеполитических вызовов на пресечение попыток недружественных стран под предлогом благих намерений дестабилизировать гражданское общество. Здесь мы работаем в тесном взаимодействии с другими надзорными и правоохранительными органами, региональным управлением Росфинмониторинга, ФСБ, Министерством внутренних дел, прокуратурой, - сказал он.

Минюст проводит непрерывный мониторинг НКО, которые получают иностранное финансирование. Он рассказал, что в прошедшем году Минюст смог выявить деятельность НКО, которые пропагандировали ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также "подрывали" семейные ценности.

- В последнее время мы все чаще сталкиваемся с необходимостью действительно защищать традиционные, духовно-нравственные, в том числе семейные ценности, - добавил Феоктистов.

Большой блок выступления был посвящен бесплатной юридической помощи для граждан. Феоктистов заявил, что это направление еще требует доработок. Так, во время опроса жителей города 42% респондентов рассказали, что не знают о праве на бесплатную консультацию. Также опрошенные жалуются, что сложно получить документы, подтверждающие право на бесплатную помощь. Также отмечается, что некоторые столкнулись с тем, что бесплатно могут помочь только в первый раз, а за составление документов требуют дополнительную плату. Всего за год за бесплатной юрпомощью в Петербурге обратились 8 тысяч человек.

Также на заседании 19 апреля депутаты решили просить премьер-министра Михаила Мишустина защитить аэропорт Пулково с помощью сотрудников Росгвардии. Депутат от "Единой России" Константин Чебыкин объяснил это "нестабильностью политической обстановки в мире и возросшим уровнем потенциальных угроз". Он уверен, что периметр должны контролировать люди с оружием. Они будут бороться с "перелазом" и "подкопом". Это не должно сказаться на комфорте пассажиров.

- В связи с тем что у нас международный аэропорт является третьим в стране, одним из самых близких к недружественным странам, здесь у нас есть еще вопросы по беспилотным летательным аппаратам. В том числе не только на территории Пулково, но и на территории, которая находится рядом с Пулково. Силами Росгвардии такой опыт по борьбе с беспилотными летательными аппаратами имеется. Поэтому мы и просим, чтобы как раз и включили в печень, - сказал Чебыкин.

Другое обращение к московским коллегам было посвящено изменениям в Налоговый кодекс. Парламент утвердил законодательную инициативу об освобождении от налогов доходов в виде грантов и субсидий, полученных из регионального бюджета. Без внимания депутатов осталась инициатива "Яблока" о введении минимального срока подготовки перед отправкой военнослужащих в зону боевых действий на законодательном уровне. Сейчас эти детали призыва регулируются указами президента. "Яблочники" уверены, что права военнослужащих должны быть закреплены в законе "О воинской обязанности и военной службе". До обсуждения инициативы не дошло. Единоросс Константин Чебыкин в начале заседания настоял на исключении вопроса из повестки.

На следующем заседании, 26 апреля, перед депутатами с ежегодным отчетом выступит губернатор Петербурга Александр Беглов. После этого парламентарии сделают перерыв во встречах. Они решили не собираться во время майских праздников и назначили дату очередного заседания на 18 мая.





















Константин Леньков, фото - Михаил Масленников