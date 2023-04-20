Петербурженке отказали в концерте в согласованном Смольным месте, ссылаясь на КГИОП

Жительница Петербурга подала заявку на выступление коллектива "Дуэт Кавер-Солнце" в парке Победы у пруда Очки, однако получила отказ, несмотря на то, что место есть в санкционированном перечне для проведения концертов, пишет "Фонтанка". В своём отказе администрация Московского района сослалась на комитет по охране памятников (КГИОП), который якобы не согласовал обозначенную точку.

Заявление на выступление горожанка подала через сайт "Культура Петербурга".

"19 апреля я получила любопытную обратную связь. Мне прислали официальное письмо, что нам в выступлении отказано, так как город не согласовал точку с комитетом по охране культурного наследия", — поделилась девушка.

В своём ответе райадминистрация указала, что отказ обоснован использованием звукоусиливающей аппаратуры. А в ближайшее время точку в парке Победы удалят из списка мест, в которых допускаются концерты с использованием звукоусиления и с игрой на ударных инструмента. "Причина - отсутствие согласования комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников", - следует из ответа.

Напомним, ранее Заксобрание Петербурга приняло закон о согласовании уличных выступлений. Отдельные правила для мероприятий на Дворцовой площади подготовил комитет по культуре. Места для выступлений в остальном городе определили администрации районов: парки, сады и скверы.