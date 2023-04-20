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Новости 13:28

Журналистке Пономаренко утвердили приговор в виде 6 лет колонии по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Журналистке Пономаренко утвердили приговор в виде 6 лет колонии по делу о фейках про армию

Алтайский краевой суд утвердил журналистке Марии Пономаренко приговор в виде шести лет колонии по делу о распространении фейков про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК), передаёт "ОВД-Инфо"*.

В ходе заседания судья удалил Пономаренко из зала за её слова "Я не согласна участвовать в этом шапито".

В середине февраля Ленинский суд Барнаула признал Пономаренко виновной в распространении недостоверной, с точки зрения Минобороны, информации о событиях в Мариуполе и приговорил к шести годам колонии.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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