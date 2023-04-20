"Яблоко" намерено подать в суд из-за отказа согласовывать митинг против электронных повесток в Мурино

"Яблоко" собирается обратиться в суд из-за очередного отказа в согласовании митинга против электронных повесток в Мурино, уведомили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии.

Ранее "яблочникам" не одобрили мероприятие из-за претензий к форме подачи: чиновникам понадобилось заявление на бумаге.

На сей раз в администрации Муринского поселения апеллировали к некоему "протоколу заседания оперативного штаба Ленинградской области".

"Уведомление о проведении публичного массового мероприятия (в форме митинга) не соответствует требованиям п.2.3 протокола заседания оперативного штаба Ленобласти от 29.12.2022 № 8, а именно проведение публичного мероприятия на территории Ленобласти возможно при условии получения от организатора публичного мероприятия информации о его проведении не позднее 14 дней до дня проведения публичного мероприятия", - отчитались чиновники.

В то же время правила публичных мероприятия в Ленобласти регламентировали региональным законом, в котором указывается, что сроки подачи уведомлений регулируются ФЗ № 54 "О митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В законе прописано, что заявление о публичном мероприятии должно быть подано не позднее 10 дней, но и не ранее 15 до даты его проведения.

"Никаким "протоколом" никакого "общественного штаба" изменить эти сроки нельзя. Отказ администрации Мурино не только явно издевательский, но явно нарушает закон. Мы обращаемся в суд, требуя признать отказ незаконным", - высказался депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Госдума приняла поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных во вторник, 11 апреля. Согласно новым нормам, военнообязанных будут вызывать в военкоматы не только бумажными повестками, но и через портал "Госуслуги", а также заказными письмами.

Добавим также, что в четверг, 20 апреля, главный военком Петербурга Сергей Качковский сообщил о начале тестовой кампании по выдаче гражданам электронных повесток.