"Яблоку" не согласовали митинг против закона об электронных повестках

Администрация Муринского городского поселения Ленинградской области 17 апреля из-за претензий к форме подачи отказала членам петербургского отделения "Яблока" в проведении митинга против новых правил для военнообязанных, сообщили в партии.

Акция планировалась 23 апреля на бульваре Менделеева в Мурино. Уведомление на ее проведение подали в электронной форме. Администрация Муринского городского поселения заметила на это, что заявка должна быть подана на бумаге.

"Отказ абсурден: как звать в военкомат - так можно по электронной почте и даже без доказательств получения, а как подать заявку на митинг для реализации конституционного права на свободу собраний - так обязательно на бумаге и с подписями", - заявил соорганизатор митинг, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

"Яблоко" подало новую, бумажную, заявку в местную администрацию. На этот раз днем проведения акции заявлена суббота, 29 апреля.

Госдума приняла поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных во вторник, 11 апреля. На следующий день законопроект одобрил Совет Федерации. Позже его подписал президент России.

Согласно новым нормам, военнообязанных будут вызывать в военкоматы не только бумажными повестками, но и через портал "Госуслуги", а также заказными письмами. Гражданин будет считаться уведомленным о явке сразу после получения повестки или через 7 дней после включения в реестр информации об отправке ему уведомления. После этого ему запретят покидать страну, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней – могут запретить водить автомобили, получать кредиты, совершать сделки с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем или самозанятым.