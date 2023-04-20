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Муниципал 16:14

Муниципалов из Невского округа передумали лишать мандатов за прогулы

фото ЗакС политика Муниципалов из Невского округа передумали лишать мандатов за прогулы

Совет депутатов МО "Невский округ" 20 апреля не стал досрочно лишать полномочий Вадима Воротилова (КПРФ) и Михаила Бурцева ("Единая Россия") , которые семь месяцев не посещали заседания муниципалитета, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Посовещавшись муниципалы пришли к выводу, что пока законных оснований для этого нет.

В повестку вопросы о прекращении полномочий Бурцева и Воротилова внес заместитель главы округа Михаил Каменев. На заседании он рассказал, почему считает необходимым лишить мандатов редких гостей заседаний. В основном он говорил про Бурцева. Например, припомнил ему публикацию "ВКонтакте", в которой Бурцев якобы сожалел о том, что в сентябре 2022 года совет покинул "яблочник" Федор Уткин. По мнению Каменева, Уткин якобы проявлял свою оппозиционную и пацифистскую позицию и в частности мог принимать участие в митингах. 

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Он заявил, что Бурцев, по его мнению, не проводит приемы жителей и не вносит каких-либо предложений, а лишь критикует. Сам Бурцев утверждает, что приемы жителей проводил и проблемы у него возникали только с посещением заседаний. Каменев считает, что Бурцев мог игнорировать встречи муниципального совета из-за частичной мобилизации. Отметим, в Петербурге уже были случаи, когда муниципалам вручали повестки прямо на заседаниях совета. Напоследок Каменев упрекнул коллегу в том, что он единственный из депутатского корпуса не участвует в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Бурцев уточнил, что ни от кого не скрывается и не покидал страну. 

— Работаю в том числе с предприятиями ВПК. Более 40 перелетов совершил с сентября по настоящее время. Везде сотрудники МВД проверяют паспорт. К словам заместителя главы отношусь как к фантазиям. Просто сейчас уже реально передергивают, так нельзя, - сказал муниципал. 

Вадим Воротилов пояснил собравшимся, что был вынужден пропускать собрания из-за высокой занятости на работе. Бурцев так же отметил, что приходить на заседания днём по четвергам у него не получается. 

IMG_8377.JPG (913 KB)И Бурцев, и Воротилов указали, что с юридической точки зрения оснований для сложений с них полномочий нет. В принятом парламентом Петербурга законе, где устанавливается возможность лишения мандата за полгода неявки, прямо прописано, что его действие распространяется лишь на правоотношения, возникшие после 1 марта 2023 года.

В итоге перед депутатами встал вопрос, что делать дальше: снять вопросы с повестки, как предлагали Бурцев и Воротилов, либо "отложить" рассмотрение досрочного сложения полномочий на более поздний срок, как предложил глава МО Сергей Кочанжи. Свое мнение высказал депутат Олег Мазаев. Он считает, что оснований для "отложения" рассмотрения вопросов о сложении мандатов также нет. 

— Уважаемые коллеги, я снимаю свой вопрос. Я услышал Олега Александровича, — сказал Кочанжи. 

Таким образом, Бурцев и Воротилов остались при своих полномочиях муниципальных депутатов. 

Также на заседание пришли заместитель главы Невского района Анна Дрозд и депутат Заксобрания, единоросс Игорь Высоцкий. Долго на мероприятии задерживаться последний не стал - срочная командировка, объяснил он. Перед муниципалами он выступил с короткой речью: поздравил собравшихся с 25-летием муниципальной власти и вручил благодарности от парламента. По повестке он также высказался. Депутат признался, что искренне переживает за обстановку в муниципалитете, поскольку он дорог ему. 

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— Для меня Вадим Никитич [Воротилов] - это друг мой. Сколько мы знаем Бурцева, черт побери. <…> Здесь есть вопрос, который надо сначала дать ещё людям подумать и осмыслить то, что произошло. Я прошу вас ещё раз этим вопросом заняться и внимательней относиться к человеческим душам. Сломать легче всего <…> Давайте все-таки дадим какое-то время. Может, были ошибки? А кто с ними не живет, потому что в тихом омуте черти водятся. — рассуждал Высоцкий. 

Подробнее о попытке сложить полномочия депутатов по новому закону о наказаниях за "прогулы" — в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Невский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Бурцев Михаил Дмитриевич
Пока еще нет голосов...
Воротилов Вадим Никитович
Каменев Михаил Михайлович
Кочанжи Сергей Павлович
Пока еще нет голосов...
Мазаев Олег Александрович
Упоминаемые персоны
Бурцев Михаил Дмитриевич  
Воротилов Вадим Никитович 
Каменев Михаил Михайлович 
Кочанжи Сергей Павлович 
Мазаев Олег Александрович




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