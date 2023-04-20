Муниципалов из Невского округа передумали лишать мандатов за прогулы

Совет депутатов МО "Невский округ" 20 апреля не стал досрочно лишать полномочий Вадима Воротилова (КПРФ) и Михаила Бурцева ("Единая Россия") , которые семь месяцев не посещали заседания муниципалитета, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Посовещавшись муниципалы пришли к выводу, что пока законных оснований для этого нет.

В повестку вопросы о прекращении полномочий Бурцева и Воротилова внес заместитель главы округа Михаил Каменев. На заседании он рассказал, почему считает необходимым лишить мандатов редких гостей заседаний. В основном он говорил про Бурцева. Например, припомнил ему публикацию "ВКонтакте", в которой Бурцев якобы сожалел о том, что в сентябре 2022 года совет покинул "яблочник" Федор Уткин. По мнению Каменева, Уткин якобы проявлял свою оппозиционную и пацифистскую позицию и в частности мог принимать участие в митингах.

Он заявил, что Бурцев, по его мнению, не проводит приемы жителей и не вносит каких-либо предложений, а лишь критикует. Сам Бурцев утверждает, что приемы жителей проводил и проблемы у него возникали только с посещением заседаний. Каменев считает, что Бурцев мог игнорировать встречи муниципального совета из-за частичной мобилизации. Отметим, в Петербурге уже были случаи, когда муниципалам вручали повестки прямо на заседаниях совета. Напоследок Каменев упрекнул коллегу в том, что он единственный из депутатского корпуса не участвует в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

В разговоре с ЗАКС.Ру Бурцев уточнил, что ни от кого не скрывается и не покидал страну.

— Работаю в том числе с предприятиями ВПК. Более 40 перелетов совершил с сентября по настоящее время. Везде сотрудники МВД проверяют паспорт. К словам заместителя главы отношусь как к фантазиям. Просто сейчас уже реально передергивают, так нельзя, - сказал муниципал.

Вадим Воротилов пояснил собравшимся, что был вынужден пропускать собрания из-за высокой занятости на работе. Бурцев так же отметил, что приходить на заседания днём по четвергам у него не получается.

И Бурцев, и Воротилов указали, что с юридической точки зрения оснований для сложений с них полномочий нет. В принятом парламентом Петербурга законе, где устанавливается возможность лишения мандата за полгода неявки, прямо прописано, что его действие распространяется лишь на правоотношения, возникшие после 1 марта 2023 года.

В итоге перед депутатами встал вопрос, что делать дальше: снять вопросы с повестки, как предлагали Бурцев и Воротилов, либо "отложить" рассмотрение досрочного сложения полномочий на более поздний срок, как предложил глава МО Сергей Кочанжи. Свое мнение высказал депутат Олег Мазаев. Он считает, что оснований для "отложения" рассмотрения вопросов о сложении мандатов также нет.

— Уважаемые коллеги, я снимаю свой вопрос. Я услышал Олега Александровича, — сказал Кочанжи.

Таким образом, Бурцев и Воротилов остались при своих полномочиях муниципальных депутатов.

Также на заседание пришли заместитель главы Невского района Анна Дрозд и депутат Заксобрания, единоросс Игорь Высоцкий. Долго на мероприятии задерживаться последний не стал - срочная командировка, объяснил он. Перед муниципалами он выступил с короткой речью: поздравил собравшихся с 25-летием муниципальной власти и вручил благодарности от парламента. По повестке он также высказался. Депутат признался, что искренне переживает за обстановку в муниципалитете, поскольку он дорог ему.

— Для меня Вадим Никитич [Воротилов] - это друг мой. Сколько мы знаем Бурцева, черт побери. <…> Здесь есть вопрос, который надо сначала дать ещё людям подумать и осмыслить то, что произошло. Я прошу вас ещё раз этим вопросом заняться и внимательней относиться к человеческим душам. Сломать легче всего <…> Давайте все-таки дадим какое-то время. Может, были ошибки? А кто с ними не живет, потому что в тихом омуте черти водятся. — рассуждал Высоцкий.

Подробнее о попытке сложить полномочия депутатов по новому закону о наказаниях за "прогулы" — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков