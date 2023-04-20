Обвиняемому в стрельбе по росгвардейцу у Гостиного двора продлили арест

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок пребывания в СИЗО Тиграну Хачикяну, которого преследуют по делу о стрельбе по силовику у Гостиного двора нынешней зимой. Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что под стражей он пробудет как минимум до 24 июня.

Против продления ареста фигурант возражать не стал.

Дело против Хачикяна завели по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), накануне добавив ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК (покушение на теракт). Его задержали с применением силы непосредственно на месте происшествия 24 февраля, в первую годовщину начала спецоперации на Украине. Получивший ранение росгвардеец был госпитализирован в тяжелом состоянии.