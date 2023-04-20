Сбитый уборочной техникой памятник у станции Новый Петергоф вернется на место

Администрация Петродворцового района Петербурга рассчитывает, что памятник барону Штиглицу, снесенный в феврале трактором, вернется на место в начале июня. Об этом пишет издание "Канонер" со ссылкой на замглавы районной администрации Наталью Дмитриеву. На площади перед вокзалом станции Новый Петергоф сегодня виднеется только постамент от памятника.

Бронзовое изваяние приводят в порядок усилиями садово-паркового предприятия "Петродворцовое", которое подчиняется комитету по благоустройству. Предприятие согласилось оплатить восстановительные работы и установку.

Скульптура впервые появилась на своем месте в 2009 году. Ее изготовил Ян Нейман. В конце февраля памятник пострадал от неаккуратной зимней уборки.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Мегаполис"