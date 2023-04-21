Суд вернул в прокуратуру дело Невзорова*, узрев в материалах нарушения

Приморский райсуд Петербурга возвратил в прокуратуру материалы административного дела, заведённого в отношении журналиста Александра Невзорова*. Как пишет 21 апреля объединённая пресс-служба городских судов, в документации нашли неточности.

К примеру, в материалах дела говорится о том, что публицист уехал из России, но при этом там же говорится о его регистрации по конкретному адресу. Каких-либо иных данных о его местонахождении не предоставлено. В связи с этим копия постановления о деле, а также другие документы направлены по месту регистрации, однако суду не предоставили сведений о фактическом направлении материалов, "что не позволяет установить правомочность составления постановления".

Также суд не устроило то обстоятельство, что материалы дела не были ни подшиты, ни пронумерованы и сложены хаотичным образом.

Напомним, прокуратура завела на Невзорова* дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП) из-за роликов в YouTube-канале журналиста. Правоохранители узрели в них неподобающее отношение к россиянам, белорусам, военным, артистам, священникам и другим гражданам.

*Минюст внёс Александра Невзорова в единый реестр иноагентов