Коммунальщики сбили герб Чехии с фасада бывшего консульства

Сотрудники коммунальных служб 20 апреля демонтировали чешский герб с фасада особняка Тецнер в Петербурге. До февраля 2022 года в этом здании располагалось генеральное консульство Чешской Республики. Работу коммунальщиков запечатлел "яблочник" Дмитрий Анисимов. Фотографией процесса он поделился в своем Telegram-канале.

"Вчера стал свидетелем исторического момента: увидел как с фасада особняка М.Ф. Тецнер отбивают чешский герб. В здании с 1954 работало генеральное консульство Чехословакии, а с января 1993 - по февраль 2022 генконсульство Чешской Республики. Помню это здание потрясающей красоты, ставшее локальным ориентиром, с самого детства, поскольку жил совсем рядом", - написал Анисимов.

Напомним, после начала специальной военной операции многие представительства европейских стран прекратили свою работу в России и в Петербурге в частности. Представитель МИД в начале февраля заявлял, что освободившиеся места могут достаться консулам из Африки.

Также не позже июня в Петербурге должно заработать генеральное консульство Беларуси.

Константин Леньков