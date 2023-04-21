Суд отклонил иск актера Данилы Козловского к заявившему на него в прокуратуру

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск петербургского актера Данилы Козловского о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом сообщает РИА "Новости". Общественник ранее просил Генпрокуратуру проверить высказывания артиста на предмет "дискредитации армии". Козловский с выводами автора заявления не согласился, охарактеризовав обращение к силовикам как донос.

В суде объяснили отклонение гражданского иска формальными основаниями, сославшись на отсутствие в иске подробных данных о Бородине.

Накануне Малый драматический театр объявил о вынужденном переносе спектаклей с участием Козловского, не уточняя причин.

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)