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Новости 11:55

"Яблоку" в Новосибирске отказали в проведении акции против электронных повесток

фото ЗакС политика "Яблоку" в Новосибирске отказали в проведении акции против электронных повесток

Новосибирское региональное отделение "Яблока" сообщило об отказе мэрии Новосибирска согласовывать протестное шествие против закона об электронных повестках для военнообязанных.

Чиновники сослались на прошлогодние поправки в законодательство. Согласно нововведениям, публичные акции теперь нельзя проводить возле образовательных учреждений и административных зданий. Маршрут запланированного шествия пролегал через такие объекты. Кроме того, организаторов предупредили, что их могут привлечь к юридической ответственности за "дискредитацию армии". 

Ранее чиновники Ленобласти дважды отказали петербургскому "Яблоку" в проведении аналогичной акции в Мурино. В первый раз их не устроила электронная форма подачи заявки, а во второй раз они сослались на истечение сроков подачи заявки.


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