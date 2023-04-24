Суд в Петербурге прекратил рассмотрение уголовного дела о смерти старейшего сотрудника БДТ, упавшего на гололеде

Куйбышевский районный суд вынес решение по делу о смерти старейшего сотрудника БДТ имени Товстоногова Адиля Велимеева, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Гибель 83-летнего горожанина была квалифицирована как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей (ч. 2 ст.109 УК РФ), фигурантом по делу проходил замначальника Достоевской автоколонны СПб ГУДП "Центр" Сергей Яковлев.

По версии следствия, Яковлев подписал 20 декабря 2022 года наряд-задание по ручной уборке тротуара и элементов дорожной сети у дома № 21/27 в переулке Джамбула. При этом он якобы был осведомлен о том, что уборка участка не была выполнена должным образом. В тот же день на тротуаре перед домом поскользнулся Велимеев. После падения петербуржец был госпитализирован в Мариинскую больницу, где скончался спустя две недели.

Как сообщили в судебной пресс-службе, в Куйбышевский райсуд обратился потерпевший по делу, который ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон. Согласно его заявлению, Яковлев загладил причиненный им вред, в связи с чем потерпевший не имеет претензий к оппоненту. С просьбой о прекращении дела суд также просили Яковлев и его адвокат.

Против прекращения дела выступал прокурор. Суд, однако же, пошел навстречу потерпевшему и Яковлеву и прекратил рассмотрение в связи с примирением сторон.

Фото: Telegram-канал "БДТ им. Г. А. Товстоногова"