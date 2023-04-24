Беглов в среду выступит с ежегодным отчетом в Заксобрании

На этой неделе губернатор Александр Беглов выступит перед Заксобранием с ежегодным отчетом о деятельности городского правительства, сообщил 24 апреля спикер петербургского парламента Александр Бельский. Мероприятие состоится в среду, 26 апреля, в 10:00.

Бельский охарактеризовал ежегодный отчет градоначальника как "одно из ключевых событий в общественно-политической жизни города" и отметил, что в этот день происходит не только подведение итогов прошлого года, но и происходит синхронизация планов на будущее. "Открытый для жителей диалог исполнительной и законодательной власти позволяет нам действовать как единой команде Санкт-Петербурга. Это особенно важно в нынешних условиях, когда каждый шаг должен быть четко выверен и просчитан", — продолжил он.

Также спикер отметил важность оценки предпринятых мер по поддержке бизнеса и семей мобилизованных. Он не исключил возможности их корректировки в дальнейшем.

На прошлой неделе перед парламентариями выступил глава управления Минюста по Петербургу и Ленобласти Сергей Феоктистов. Между тем сам Бельский в понедельник отчитался о поездке в зону СВО, предпринятой в компании депутатов Константина Чебыкина и Юрия Гладунова.