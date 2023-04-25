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Адвокату Талантову в рамках дела о "фейках" продлили арест на два месяца

фото ЗакС политика Адвокату Талантову в рамках дела о "фейках" продлили арест на два месяца

Суд в Удмуртии продлил срок заключения под стражей до 26 июля адвокату Дмитрию Талантову, которого преследуют по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК). Следующее заседание по делу Талантова состоится в ближайшую среду, передает объединенная пресс-служба судов республики. 

Юриста также обвиняют в разжигании ненависти с использованием служебного положения (п. "б" ч. 2 ст. 282 УК, два эпизода). В январе он лишился должности президента адвокатской палаты Удмуртии, на которой проработал два десятилетия.

По версии следствия, адвокат распространил заведомо ложную информацию о российской армии постами про события в Буче, Ирпене и Мариуполе. Талантов, арестованный прошлым летом, известен, в частности, тем, что защищал журналиста Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену


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