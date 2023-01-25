Арестованного по делу "о фейках" Дмитрия Талантова уволили с поста президента адвокатской палаты Удмуртии

Фигуранта уголовного разбирательство по статье о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) юриста Дмитрия Талантов уволили с поста президента адвокатской палаты Удмуртии, передаёт издание "Адвокатская улица". Заседание палаты состоялось 23 января.

Талантов являлся руководителем адвокатской организации на протяжении последних 20 лет. Новым президентом стала первый зам юриста Людмила Лямина. Во время голосования часть адвокатов в знак протеста против данного назначения покинула заседание.

Адвокат уверен, что голосование прошло с нарушением требований. Как минимум об этом говорит то обстоятельство, что его не уведомили о предстоящей встрече.

Напомним, юрист, в частности, представлял интересы бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Его задержали в конце июня в Ижевске по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды, вскоре после этого суд отправил его в СИЗО. В середине сентября возбужденное против адвоката дело дополнили четырьмя новыми эпизодами.