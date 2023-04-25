На стройке судебного квартала задержали более десяти нелегалов

Петербургские правоохранители посетили стройку на проспекте Добролюбова, где возводят будущий судебный квартал. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, визит был совершен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в марте после падения рабочего с высоты. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ст. 216 УК).

На месте происшествия 25 апреля следователи обнаружили мигрантов, у которых отсутствовали документы для пребывания и работы в России. Семнадцать из них увезли в полицейский участок. Им, а также нанявшим их компаниям грозит привлечение к административной ответственности.

Отметим, что в планы Смольного входит построить здания для Верховного суда к 2028 году. Сроки работ неоднократно сдвигались.