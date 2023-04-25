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Новости 15:10

На стройке судебного квартала задержали более десяти нелегалов

фото ЗакС политика На стройке судебного квартала задержали более десяти нелегалов

Петербургские правоохранители посетили стройку на проспекте Добролюбова, где возводят будущий судебный квартал. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, визит был совершен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в марте после падения рабочего с высоты. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ст. 216 УК).

На месте происшествия 25 апреля следователи обнаружили мигрантов, у которых отсутствовали документы для пребывания и работы в России. Семнадцать из них увезли в полицейский участок. Им, а также нанявшим их компаниям грозит привлечение к административной ответственности.

Отметим, что в планы Смольного входит построить здания для Верховного суда к 2028 году. Сроки работ неоднократно сдвигались.


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