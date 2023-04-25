В Москве заочно арестовали второго фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу гражданина Украины Богдана Цыганенко, проходящего по делу об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной минувшим летом. Об этом сообщает "Медиазона"*.

По версии ФСБ, Цыганенко организовал убийство совместно со своей соотечественницей Ириной Вовк, которую российский суд заочно арестовал в ноябре. Силовики считают, что Цыганенко помог сообщнице проникнуть в Россию по поддельному паспорту, оформленному на реально существующую гражданку Казахстана. Кроме того, согласно материалам дела, оба фигуранта совместно собрали самодельное взрывное устройство, унесшее жизнь Дугиной.

После гибели журналистки было возбуждено дело об убийстве общеопасным способом (п. "е" ч.2 ст.105 УК). Президент Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов