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Новости 11:27

Беглов: Средняя зарплата в Петербурге в 2022 году выросла до 84 800 рублей

фото ЗакС политика Беглов: Средняя зарплата в Петербурге в 2022 году выросла до 84 800 рублей

Средняя номинальная зарплата в Петербурге в 2022 году выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил губернатор Александр Беглов во время своего отчета в ЗакСе 26 апреля. Она составила 84 800 рублей.

Также выросла минимальная заработная плата. В 2022 году она составила 23 500 рублей. 

Беглов заявил, что с 2018 года минимальная зарплата выросла на 38%. По его словам, это второй показатель в стране.

Ранее в Смольном пообещали, что в 2023 году средняя номинальная зарплата в Петербурге превысит 88 тысяч рублей.


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