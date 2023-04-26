Беглов: Средняя зарплата в Петербурге в 2022 году выросла до 84 800 рублей

Средняя номинальная зарплата в Петербурге в 2022 году выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил губернатор Александр Беглов во время своего отчета в ЗакСе 26 апреля. Она составила 84 800 рублей.

Также выросла минимальная заработная плата. В 2022 году она составила 23 500 рублей.

Беглов заявил, что с 2018 года минимальная зарплата выросла на 38%. По его словам, это второй показатель в стране.

Ранее в Смольном пообещали, что в 2023 году средняя номинальная зарплата в Петербурге превысит 88 тысяч рублей.