Шишкина высказалась об истории с допросом Раховой

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в парламенте Петербурга Марина Шишкина высказалась о своей коллеге из "Единой России" Елене Раховой, которую накануне отправляли на допрос в Следственный комитет.

"Это честный, порядочный и добросовестный человек. Один из самых приличных и предсказуемых депутатов", - сказала Шишкина на брифинге в Мариинском дворце 26 апреля.

Она также заметила, что сообщения об интересе следователей к Раховой возникли за день до отчета губернатора Александра Беглова в ЗакСе. Шишкина предположила, что это может быть не случайным совпадением.

"Когда такое событие, перебивающее всю повестку, происходит аккурат перед отчетом губернатора, у меня начинают закрадываться сомнения в искренности деятельности правоохранительных органов. Это мое частное мнение", - заявила депутат.

Напомним, о допросе Раховой в Следкоме в рамках уголовного дела о мошенничестве в школе № 619 написали несколько петербургских СМИ. СК официально эту информацию не подтвердил и не опроверг. На следующий день Рахова пришла на заседание ЗакСа. От комментариев она отказалась, заверив корреспондента ЗАКС.Ру, что у нее "точно все хорошо".