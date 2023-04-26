Леонид Волков* стал фигурантом дела о призывах к террористической деятельности

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков* стал фигурантом уголовного дела о призывах к террористической деятельности, о чём сам сообщил в своём Twitter.

По его словам, дело завели ещё летом прошлого года. В документах приводится цитата общественного деятеля, связанная с Владимиром Путиным.

Ранее Волков* объявил о решении "взять паузу" в своей деятельности на посту председателя правления ACF International** (ФБК**) в связи с появлением информации о подписании им письма в поддержку банкира Михаила Фридмана.

Кроме того, Алексей Навальный также известил о возбуждении в его отношении уголовного дела о терроризме.

*Минюст внёс Леонида Волкова в единый реестр иноагентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.