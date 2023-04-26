Суд признал незаконным отказ "Яблоку" в проведении митинга против электронных повесток

Василеостровский районный суд Петербурга 26 апреля удовлетворил иск "яблочников", которые требовали признать незаконным отказ администрации МО "Муринское городское поселения" на проведение митинга против электронных повесток. Теперь муринские власти обязаны пересмотреть вопрос о согласовании собрания.

Решение подлежит немедленному исполнению, говорится в резолютивной части документа суда (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Иск подал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он вместе с соратниками собирался провести акцию в конце апреля. Мурино было выбрано из-за отсутствия в Ленинградской области коронавирусных ограничений, которые по-прежнему действуют в Петербурге. Поводом для отказа муниципалы назвали форму подачи уведомления. "Яблочники" направили электронное письмо, но, по версии МО, должны были направить бумажное.

Напомним, поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые допускают отправку электронных повесток, были в короткие сроки рассмотрены Государственной думой 11 апреля. Кроме нового формата уведомления о необходимости явки в военкомат, призывникам грозят ограничительные меры в случае, если проигнорируют письмо. Им могут быть запрещены выезд из страны, вождение автомобиля и заключение сделок.

Константин Леньков