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В Смольном обозначили время, в течение которого будет закрыта для проезда часть улиц из-за репетиции парада Победы

фото ЗакС политика В Смольном обозначили время, в течение которого будет закрыта для проезда часть улиц из-за репетиции парада Победы

Петербургский комитет по транспорту обозначил время и улицы, которые будут закрыты ввиду репетиций парада Победы, информирует пресс-служба Смольного в четверг, 27 апреля.

Ранее о датах, в которые будет проводиться репетиция обозначенного мероприятия, сообщали в Росгвардии. Кроме того, в комтрансе рассказывали о коррективах, вносимых в работу общественного транспорта.

Так, 27 апреля с 14:00 до 18:30 для автомобилистов будут закрыты:

  • набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионной улица;
  • набережная Зимней канавки;
  • Дворцовая набережная;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Кроме того, в обозначенный период времени невозможно будет проехать вдоль домов №№ 4, 6-8 по Дворцовой площади.

Равнозначные ограничения по движению автотранспорта вводятся с 14:00 до 18:30 часов 4 мая и с 07:00 до 12:30 часов 7 мая.

И, наконец, в канун парада Победы, 8 мая, в период с 15:00 до 12:30 на следующий день, 9 мая, будут закрыты:

  • набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионная улица;
  • набережная Зимней канавки;
  • Дворцовая набережная.

Дополнительные изменения в работе городского транспорта отображены на сайте комитета.


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