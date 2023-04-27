После продолжительной болезни скончался депутат МО "Смольнинское" Борис Гудков, сообщил ЗАКС.Ру глава округа Григорий Ранков. Гудкову было 75 лет. О его смерти стало известно 26 апреля.

Гудков избрался в МО "Смольнинское" в 2019 году в качестве самовыдвиженца. Был активистом сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания". До этого длительное время занимал пост директора училища для инвалидов в Иркутске.

Теперь муниципальный совет должен рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Гудкова. Сделать это, скорее всего, не получится. Часть депутатов МО "Смольнинское" покинула Россию после начала специальной военной операции из-за рисков уголовного преследования. Кроме того, губернатор Александр Беглов в скором времени должен внести в Заксобрание законопроект о роспуске совета. Суд признал совет бездействующим из-за непроведения заседаний и неисполнения решений суда.

Константин Леньков