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Муниципал 14:00

Скончался депутат МО "Смольнинское" Борис Гудков

фото ЗакС политика Скончался депутат МО "Смольнинское" Борис Гудков

После продолжительной болезни скончался депутат МО "Смольнинское" Борис Гудков, сообщил ЗАКС.Ру глава округа Григорий Ранков. Гудкову было 75 лет. О его смерти стало известно 26 апреля.

Гудков избрался в МО "Смольнинское" в 2019 году в качестве самовыдвиженца. Был активистом сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания". До этого длительное время занимал пост директора училища для инвалидов в Иркутске.

Теперь муниципальный совет должен рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Гудкова. Сделать это, скорее всего, не получится. Часть депутатов МО "Смольнинское" покинула Россию после начала специальной военной операции из-за рисков уголовного преследования. Кроме того, губернатор Александр Беглов в скором времени должен внести в Заксобрание законопроект о роспуске совета. Суд признал совет бездействующим из-за непроведения заседаний и неисполнения решений суда.

Константин Леньков


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