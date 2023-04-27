"Яблоку" запретили митинговать против электронных повесток из-за акции "Георгиевская ленточка"

Администрация Муринского городского поселения пересмотрела свое решение об отказе "Яблоку" в проведении митинга против закона об электронных повесток, как того потребовал Василеостровский районный суд. На заявку о мероприятии снова последовал отказ. Оказалось, что на планируемом месте собираются провести акцию "Георгиевская ленточка".

"Яблочники" хотели провести митинг 29 апреля на бульваре Менделеева. Местные власти сообщили, что всего в Мурино есть два участка, на которых можно проводить собрания общественно-политического характера. Это площадка в парке на Английской улице и участок на пешеходной части улицы Графской. Оба участка, про заявлению муниципалов (копия письма есть в распоряжении ЗАКС.Ру), заняты в эту дату из-за проведения всероссийской акции "Георгиевская ленточка", которую организует МБУ "Центр муниципальных услуг" и муниципальное образование.

ЗАКС.Ру не обнаружило анонсов на информационных ресурсах МБУ и администрации округа, где сообщалось бы о проведении акции 29 апреля. Единственное упоминание нашлось в паблике "Центра муниципальных услуг". В нем говорится, что волонтеры будут раздавать ленточки со 2 по 5 мая на улицах Графская и Новая, а также на бульваре Менделеева.

Накануне Василеостровский районный суд Петербурга признал отказ в проведении митинга незаконным. Муниципалы объясняли это тем, что заявка была подана в электронном, а не бумажном формате. Отметим, "яблочники" решили проводить свою акцию в Ленобласти, поскольку в Петербурге до сих пор действуют коронавирусные ограничения. Им отказывают в третий раз.

Напомним, в конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому за осквернение георгиевской ленты может грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет, либо крупный штраф.

Константин Леньков