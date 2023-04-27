Суд арестовал очередного россиянина по делу о госизмене

Лефортовский райсуд Москвы отправил в следственный изолятор местного жителя Расулова Р.Н. в рамках дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), информирует пресс-служба столичных судов.

Традиционно для подобных дел фабула разбирательства не конкретизируется ввиду грифа "секретно". Обвиняемым по данной статье может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее, напомним, члены Совета Федерации одобрили законы о пожизненном наказании за государственную измену и о лишении приобретённого гражданства РФ за дискредитацию армии.

Одним из последних осуждённых по делу о госизмене был политик Владимир Кара-Мурза*.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр иноагентов