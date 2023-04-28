ЛДПР внесет в Госдуму проект о согласовании с Минцифры демонтажа вышек сотовой связи

Фракция ЛДПР в Государственной думе планирует внести на рассмотрение коллег законопроект о согласовании с Минцифры планов демонтажа вышек сотовой связи. Авторы инициативы полагают, что это позволит сохранить пользователям доступ к телекоммуникациям.

"Каждый разбор будет происходить только по согласованию с ведомством. Если в заключении укажут, что без этой вышки сигнал пропадёт — оператор сможет получить отсрочку до двух лет для переноса оборудования", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фракции либерал-демократов.

Проект был разработан в связи с участившимися случаями требований убрать мобильные вышки с крыш учебных и административных зданий, отметили в ЛДПР.

Как уточнил ТАСС зампред думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, инициатива представляет собой поправки к закону "О связи", внести их собираются 28 апреля. "Речь идет исключительно о тех станциях, которые в свое время размещались абсолютно законно и с санитарным заключением Роспотребнадзора на крышах административных или учебных учреждений", — подчеркнул парламентарий.

Вопрос с вышками сотовой связи в прошлом году поднимался в Петербурге, их противники выступали перед членами рабочей группы Заксобрания. Позже городские учреждения среднего профессионального образования обращались к мобильным операторам с требованиями убрать оборудование со своих территорий.