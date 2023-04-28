Шеин намерен покинуть пост лидера астраханской "Справедливой России"

Бывший депутат Госдумы, один из основателей партии "Справедливая Россия" Олег Шеин объявил о решении оставить руководство ее отделением в Астраханской области. Он заявил о несогласии с нынешним курсом партии.

"Я человек с советскими взглядами, и ценность мира, недопустимость дороги военных конфликтов, важность интернационализма и международной солидарности работающего класса, необходимость политических свобод для эффективной защиты социальных прав в моем понимании вообще не подлежит обсуждению. Я всегда придерживался этих взглядов и делал это открыто", - написал Шеин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что число россиян, которые разделяют эти фундаментальные ценности, только растет.

"Вместе с тем само упоминание этих основополагающих ценностей является непростым и требующим учета для политических руководителей внешних обстоятельств, ограничивающим выражение принципиальной позиции и, соответственно, фактического отказа от такой позиции", - заметил экс-депутат.

Он также заметил, что выступал за выдвижение собственного кандидата от справороссов на президентских выборах в 2024 году, а повышение пенсионного возраста для россиян только укрепило его в этой позиции. Однако лидер партии Сергей Миронов позже заявил, что "Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Владимира Путина.

Ряды партии Шеин покидать не намерен. Он отметил, что сосредоточится на другой работе.

"С удовлетворением хочу отметить, что после серии встреч мы нашли с Сергеем Михайловичем полное взаимопонимание, что позволяет мне сосредоточиться на обычной работе в пользу избирателей, профсоюзной и научной деятельности", - написал он.

Напомним, ранее о своем разрыве со "Справедливой России" заявили ее представители в Заксобрании Петербурга. Лидер фракции Марина Шишкина ранее не согласилась с курсом Миронова на сближение с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.