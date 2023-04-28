Правительство задумалось о борьбе с "серыми" зарплатами

Правительство озаботилось вопросом введения дополнительных мер для снижения в России уровня теневой занятости, сообщил 28 апреля РБК. По информации издания, в минувший вторник состоялась стратегическая сессия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященная этой проблеме.

Перед правительством стоит задача увеличения благосостояния россиян, для достижения которой в том числе планируют бороться с "серыми" зарплатами, заявили собеседники РБК. Один из них добавил, что зарплаты "в конвертах" оказываются в среднем на 30 % меньше, чем в формальном секторе.

Добиваться поставленных задач в кабмине рассчитывают при помощи комплекса мер, включающих на федеральном уровне проведение проверок и мониторинг организаций с помощью больших данных. На региональном уровне речь будет идти о выявлении отраслей с потенциально наибольшей возможностью теневой занятости и установлением ежегодных показателей ее снижения. Кроме того, не исключено введение мер поддержки компаний, выплачивающих сотрудникам "белую" зарплату. В то же время участникам заседания не была продемонстрирована детальная дорожная карта по этому вопросу, отметил участник встречи.

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов объявил о росте на 11% в 2022 году величины средней номинальной заработной платы в городе. Последняя, по его словам, достигла отметки в 84 800 рублей. В то же время, согласно данным Росстата, Петербург лидирует среди регионов по объему просроченных зарплат.