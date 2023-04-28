Росфинмониторинг включил Трепову в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову, обвиняемую в причастности ко взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге, в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась 28 апреля на сайте федеральной службы.

Против Треповой выдвинуты обвинения по статьям о совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). По версии следствия, она имеет отношение к прогремевшему 2 апреля взрыву в Street Food Bar № 1, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Трепова была задержана на следующий день после инцидента, 4 апреля Басманный суд Москвы отправил ее в СИЗО на два месяца. Попытка защиты обжаловать это решение успехом не увенчалась. На заседании по апелляционной жалобе фигурантка заявила, что "безумно сожалеет" о произошедшем.