Навальный объявил, что сам пишет публикуемые тексты

Политик Алексей Навальный объявил "жуликами" тех, кто отказывает ему в авторстве публикуемых под его именем текстов. Подобные заявления он объявил "странным и <...> мошенническим нарративом", добавив, что "всегда писал много, делал это годами" и никогда не давал повода заподозрить себя в привлечении сторонних авторов.

"Меня действительно очень сильно ограничили в доступе к бумаге и ручке. Написать письмо жене и детям теперь может занять пять дней. <...> Тем не менее мне же все-таки не романы писать, я работаю в жанре куда более лаконичном. Если очень надо что-то сказать — говорю", — говорится в посте, вышедшем 28 апреля в Telegram-канале Навального.

Резюмируя, оппозиционер призвал записывать "на отдельный листочек" имена тех, кто говорит или намекает на то, что тексты от его имени сочиняются другими людьми. Озаглавить этот список он предложил словом "жулики".

Ранее на этой неделе стало известно, что администрация колонии, в которой содержится Навальный, отправила его в 14-й по счету раз в штрафной изолятор. Перед этим политик сообщил на заседании суда о возбуждении против него нового уголовного дела по статье о терроризме.

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