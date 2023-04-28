Суд в Москве арестовал россиянина по статье о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) Бойко Е. Ю., обратило внимание 28 апреля РИА "Новости". Как отмечается, дело маркировано грифом "секретно", из-за чего неизвестно, какое именно деяние вменяется гражданину.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Бойко Е.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует сообщение суда информагентство.

Днем ранее тот же суд арестовал по делу о госизмене Расулова Р. Н., а до того — Довганя А. С. Также в пятницу стало известно о продлении ареста Слободчиковой Н. М., также обвиняемой по той же статье. На прошлой неделе ФСБ предъявила обвинение в госизмене сотруднику оружейного завода "Промтехнология" Дмитрию Киче.