Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий пожизненный срок заключения для осужденных за государственную измену. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сенаторы приняли поправки в среду. До последнего времени максимальным наказанием за госизмену (ст. 275 УК) было лишение свободы на 20 лет.

По данным адвокатского объединения "Первый отдел", с начала года в России возбудили уже более двадцати дел о госизмене. Между тем, за весь прошлый год по открытым источникам их насчитали 25.