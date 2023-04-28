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Новости 18:12

В Эрмитаже модернизируют систему информационной безопасности

фото ЗакС политика В Эрмитаже модернизируют систему информационной безопасности

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о планах усовершенствовать систему информационной безопасности музея. Решение было принято на фоне хакерских атак, имевших место в начале года, и ложных сигналов о минировании. Реализовывать задачу будут сотрудники университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, с которым 28 апреля музей заключил соглашение.

"Сегодня, особенно в эпоху импортозамещения, нужно менять нашу систему безопасности, надо больше защищать музей от злоумышленников, чем защищали прежде. Нам надоело "минирование" каждую неделю", - приводит слова Пиотровского ТАСС.

Соглашение также включает в себя внедрение в повседневную жизнь Эрмитажа самых передовых технологий, включая искусственный интеллект.

В январе на информационных табло Эрмитажа появились сообщения о прошлогодних событиях в украинском городе Буча, что было объяснено взломом.


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