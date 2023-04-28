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Новости 19:59

К концу весенней сессии Дума намерена исполнить послание президента на 4/5

фото ЗакС политика К концу весенней сессии Дума намерена исполнить послание президента на 4/5

Государственная дума намерена на 82 % исполнить послание президента Федеральному собранию, поделился планами 28 апреля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Заявление прозвучало по итогам заседания Совета законодателей.

"У нас в планах в ходе весенней сессии выйти на 82% реализации послания [от] 21 февраля текущего года", — приводит его слова ТАСС.

Председатель Госдумы выразил при этом мысль, что встречи с президентом задают для парламентариев "определенные планки" которые бывает непросто взять. В этом он разглядел стимул к решению вопросов.

Также в пятницу Володин сообщил о проработке депутатами возможности ограничения смены пола по паспорту.

Вечером в Таврическом дворце перед участниками Совета законодателей выступал президент Владимир Путин. В частности, он комплиментарно высказался о многопартийной системе в России.


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