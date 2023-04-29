Вишневский приехал на акцию "Георгиевская ленточка" в Мурино и не обнаружил ее следов

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский записал видеообращение из Мурино, где 29 апреля, согласно официальным заявлениям чиновников, должна была состояться акция "Георгиевская ленточка".

Стоящий под дождем возле памятника Дмитрию Менделееву депутат обращает внимание зрителей, что никакой публичной активности на заявленном месте не происходит.

"Мы допускаем, что администрация перешла к новым формам, и теперь невидимы как те, кто раздает ленточки, так и те, кто их получает, да и сами ленточки тоже", - произнес Вишневский на видеозаписи, размещенной в его Telegram-канале.

Ранее "Яблоку" трижды отказали в проведении в то же время и на том же месте митинга против закона об электронных повестках, вводящего ограничения для военнообязанных.

UPD 14:15 По словам Вишневского, за час его нахождения у памятника никто так и не пришел раздавать ленточки

фото: ВишНевское время / Telegram