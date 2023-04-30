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Новости 17:13

Осуждённой журналистке Пономаренко перестали передавать письма в СИЗО

фото ЗакС политика Осуждённой журналистке Пономаренко перестали передавать письма в СИЗО

Надзиратели следственного изолятора № 2 в Бийске не выдают журналистке RusNews Марии Пономаренко адресованные ей письма, уведомляет издание, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката Дмитрия Шитова.

"Мария просила передать, что уже неделю ей не передают почту. Никакую. Так что даже если электронное письмо имеет отметку „Доставлено" — это не так", — приводит издание слова защитника.

Корреспонденцию Пономаренко, по версии защиты, перестала получать после того, как, с её слов, поступила жалоба на избиение врачей психиатрической бригады. Перед этим у журналисты произошёл приступ ввиду попыток заставить её раздеться.

В середине февраля Ленинский суд Барнаула признал Пономаренко виновной в распространении недостоверной, с точки зрения Минобороны, информации о событиях в Мариуполе и приговорил к шести годам колонии.


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