В центре Петербурга другороссы приковали себя наручниками к трубе

Петербургские последователи Эдуарда Лимонова провели 1 мая протестную акцию. Возле здания генконсульства Германии на Фурштатской улице они приковали себя наручниками к водосточной трубе.

Таким образом активисты Кирилл Травкин и Виктор Зайцев выразили свою солидарность с Марселем Якобсом, которого преследуют в ФРГ за поддержку военной спецоперации.

Прибывшие на место событий полицейские сняли с демонстрантов наручники и некоторое время продержали в автозаке. После этого молодых людей отпустили без составления протоколов.

фото: Другая Россия Э. В. Лимонова / ВКонтакте