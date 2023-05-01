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Новости 14:17

В центре Петербурга другороссы приковали себя наручниками к трубе

фото ЗакС политика В центре Петербурга другороссы приковали себя наручниками к трубе

Петербургские последователи Эдуарда Лимонова провели 1 мая протестную акцию. Возле здания генконсульства Германии на Фурштатской улице они приковали себя наручниками к водосточной трубе.

Таким образом активисты Кирилл Травкин и Виктор Зайцев выразили свою солидарность с Марселем Якобсом, которого преследуют в ФРГ за поддержку военной спецоперации.

Прибывшие на место событий полицейские сняли с демонстрантов наручники и некоторое время продержали в автозаке. После этого молодых людей отпустили без составления протоколов.

фото: Другая Россия Э. В. Лимонова / ВКонтакте


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