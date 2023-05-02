МВД сообщило о задержании владельца трёх баров в рамках "дела консуматорш"

Петербургские правоохранители отправили под арест 34-летнего владельца трёх баров в центре города: мужчину заподозрили в мошенничестве и кражах, информирует пресс-служба МВД по региону.

Речь идёт о новом "деле консматорш" и касается баров на Рубинштейна, Невском проспекте и Казанской улице.

Кроме предпринимателя задержали его сообщниц 21 и 23 лет. Одна из них отпущена под подписку о невыезде, второй назначили домашний арест.

"Впрочем, в ближайшее время в процессе расследования будут установлены и задержаны другие участники незаконной деятельности. По оперативным данным, в преступную схему были вовлечены десятки людей", — отчитались в МВД.

23-летняя девушка кроме непосредственной управленческой деятельности в барах зарегистрирована гендиректором бара "Эль Гато" на Невском проспекте, 46 . Кроме того, оперативники приходили в бар "Мотив" на Рубинштейна и бар "Балаган" на Казанской улице, 7.

В полиции зарегистрированы девять заявлений от обманутых посетителей увеселительных заведений. Расследуются уголовные дела по статье 158 (Кража) и статье 159 (Мошенничество) УК РФ.

В полиции отметили также, что клиентов обманывали по уже знакомой по делу "барной ОПГ" схеме. Состоятельных клиентов приводили в бар и "разводили" на выпивку, которая продавалась по сильно завышенным ценам. После оплаты заказа "консуматорше" полагалось 30% от суммы, а остальное забирали себе управляющие заведением. По словам клиентов, они "переставали себя контролировать и входили в беспамятство" после небольших доз выпитого.

В ходе обысков, проведённых в барах, силовики изъяли 20 литров алкоголя, большая часть из которого не имела акцизных марок или этикеток. В складе на проспекте Елизарова также обнаружили 126,5 литров спиртосодержащей продукции.

МВД не называет имён задержанным, однако "Фонтанка" пишет, что в СИЗО отправили владельца баров Романа Шестакова. Фамилии девушек - Ильина и Подольская.