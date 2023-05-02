Миронов заявил о необходимости создания в России "народного автомобиля"

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов считает, что в стране следует организовать нацпроект "Народный автомобиль", передает 2 мая пресс-служба партии. Необходимость этого политик связал со старением автопарка, что чревато увеличением аварийности на дорогах.

"Проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один — нашей стране нужен "народный автомобиль", отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту", — поделился соображениями Миронов.

По мнению справоросса, стоимость "народного автомобиля" должна составлять около 500 тысяч рублей, из-за чего потребуется "мощная государственная поддержка" и, в частности, создание нацпроекта. Как считает Миронов, новая машина должна быть оборудована двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 100-120 лошадиных сил. Она должна отличаться повышенным клиренсом и наличием навигационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", в ней должны быть ручная коробка передач, две подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), а также кондиционер.

Ранее Миронов обращался к генпрокурору Игорю Краснову в связи с ситуацией с намывом в Петербурге. Позже он заподозрил в русофобии нейросеть Сбербанка Kandinsky 2.1, но позже снял свои обвинения.