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Новости 17:19

Бывший депутат Вагин стал заместителем главы Кронштадтского района

фото ЗакС политика Бывший депутат Вагин стал заместителем главы Кронштадтского района

Экс-глава муниципального образования "Петровский" Дмитрий Вагин перешел на работу в администрацию Кронштадтского района, сообщили в ее пресс-службе 2 мая.

В должности заместителя руководителя администрации он будет курировать отделы государственных закупок, районного хозяйства и благоустройства, строительства и землепользования, а также вопрос экономического развития.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал как после возникших разногласий с группой мундепов Вагин оказался от должности главы МО "Петровский" и сложил с себя полномочия муниципального депутата.

До избрания в местный совет в 2019 году Вагин около 15 лет работал вице-президентом "Энергомашбанка".


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Упоминаемые персоны
Вагин Дмитрий Феликсович 




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