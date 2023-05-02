Бывший депутат Вагин стал заместителем главы Кронштадтского района

Экс-глава муниципального образования "Петровский" Дмитрий Вагин перешел на работу в администрацию Кронштадтского района, сообщили в ее пресс-службе 2 мая.

В должности заместителя руководителя администрации он будет курировать отделы государственных закупок, районного хозяйства и благоустройства, строительства и землепользования, а также вопрос экономического развития.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал как после возникших разногласий с группой мундепов Вагин оказался от должности главы МО "Петровский" и сложил с себя полномочия муниципального депутата.

До избрания в местный совет в 2019 году Вагин около 15 лет работал вице-президентом "Энергомашбанка".