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Новости 18:54

Осуждённая за фейки об армии журналистка Пономаренко рассказала об отъезде экс-мужа добровольцем на Украину

фото ЗакС политика Осуждённая за фейки об армии журналистка Пономаренко рассказала об отъезде экс-мужа добровольцем на Украину

Журналистку Марию Пономаренко этапировали из СИЗО Бийска в Красноярский край, информирует издание RusNews, на которое она работала, в своём Telegram-канале. О предстоящей поездке почти за тысячу километров от родного Барнаула она рассказала в своих письмах.

"Меня в нарушение всех прав несовершеннолетних детей на общение с матерью этапируют в Красноярский край. Этап ожидаю 28.04. С тестом на ковид приходили. Утренняя проверка, срочно сдам письмо, поблагодарите, пожалуйста, от моего лица всех единомышленников за поддержку и сами примите благодарность", — поделилась Пономаренко. 

Также в одном из писем журналистка сообщила, что её бывший муж и отец их совместных детей отправился добровольцем на военную спецоперацию, проводимую на Украине. Дети в итоге остались на попечении тяжело больных бабушки и дедушки.

В середине февраля Ленинский суд Барнаула признал Пономаренко виновной в распространении недостоверной, с точки зрения Минобороны, информации о событиях в Мариуполе и приговорил к шести годам колонии.


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