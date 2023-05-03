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Новости 12:53

На Дворцовой площади ветром сдуло огромный баннер ко Дню Победы

фото ЗакС политика На Дворцовой площади ветром сдуло огромный баннер ко Дню Победы

Неутихающий порывистый ветер продолжает чинить "беспорядки" в городе: на сей раз порывом стихии на Дворцовой площади сорвало огромный баннер,  ко Дню Победы. Фотографии с места событий приведены в Telegram-канале "Протестный Петербург".

О пострадавших в результате инцидента на сообщалось.

Добавим также, что минувшей ночью ветром сдуло часть строительных лесов со здания Биржи на Васильевском острове. Конструкции упали на дорогу.

В Петербурге ранее ввели жёлтый уровень погодной опасности. Накануне из-за сильного порыва ветра на автомобиль рухнуло дерево.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"


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