"Каждой твари — по паре": петербуржцы придумали потенциальную замену Tinder

Петербуржцы разместили на портале "Твой бюджет" инициативу, предполагающую разработку приложения, аналогичного уходящему Tinder. Внимание на это обратила "Фонтанка". Предложение прошло этап соответствия установленным критериям, теперь его ждут общественные слушания.

По версии горожан, приложение должно называться "по-библейски": "Каждой твари — по паре". В сервисе будет прописана возможность создать "метчи", то есть что-то вроде пары. Основными опциями для подбора совпадений станут интересы пользователей: знакомства для дружбы, интима, создания семьи и прочие.

"Например, обоим нравится "Карточный домик"/ Эрмитаж/ паста с креветками", — приводят пример авторы заявки.

Свою затею они оценивают в 1,8 млн рублей. Проект, как считают его потенциальные создатели, со временем станет прибыльным и окупаемым.

Об уходе сервиса онлайн-знакомств Tinder из РФ стало известно накануне, 2 мая.

В тот же день депутат Госдумы Виталий Милонов высказал предложение заменить приложение сервисом для православных знакомств, а его коллега Борис Чернышов считает, что знакомствам поспособствуют ЛДПР-дискотеки.