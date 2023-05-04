Суд зарегистрировал новое административное дело против Невзорова*

Приморский районный суд Петербурга принял к рассмотрению материалы нового административного дела против публициста Александра Невзорова*, открытого по "иноагентской" статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, отсутствием иноагентской маркировки в своем Telegram-канале журналист нарушил права потребителей контента. Утверждается, что они не получили полной и достоверной информации об авторе и распространителе постов. Невзорову* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Приморский райсуд вернул в полицию другой протокол на Невзорова* как некорректно составленный. Речь идет об административном деле по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства). В суд его материалы еще не вернулись.

Петербургский публицист покинул страну еще в марте прошлого года. Тогда же он стал фигурантом дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК), по которому его впоследствии заочно приговорили к восьми годам колонии.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов